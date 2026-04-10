José Jerí: allanan viviendas de jóvenes contratadas por el vacado exmandatario

Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción allanó las viviendas de señoritas que fueron contratadas, presuntamente de manera irregular, durante la gestión del vacado expresidente José Jerí.

Las damas habrían sido beneficiadas con contratos y órdenes de servicio, pese a no reunir los requisitos para el puesto en el que fueron asignadas. El allanamiento es con orden de descerraje.

DESPACHO PRESIDENCIAL

El Ministerio Público abrió investigación por presunto tráfico de influencias y otros delitos, tras conocerse que las indagadas visitaron Palacio de Gobierno para reunirse con el destituido exmandatario.

Luego del encuentro con Jerí Oré las damas obtuvieron órdenes de servicio o fueron contratadas en entidades del Estado como el Despacho Presidencial, Essalud, el Ministerio de Educación, entre otros.