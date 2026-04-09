Callao: Sedapal y Sunass instalan nuevo hidrante tras denuncia de Buenos Días Perú

Después de seis años y tras la denuncia presentada hace unos días en el noticiero Buenos Días Perú, fue cambiado un hidrante, en el Callao, que presentaba una fuga de agua.

Como lo señaló el reportaje anterior, la humedad había destruido varias cuadras de asfalto de la pista adyacente, que ahora deberá ser reparada para evitar accidentes.

NUEVO HIDRANTE

El grifo contra incendios malogrado se ubicaba frente a la compañía de bomberos del Primer Puerto, muy cerca de la Villa Deportiva Miguel Grau.

Tras la denuncia presentada en el noticiero matutino de Panamericana Televisión, trabajadores de Sedapal y la Sunass en breve tiempo instalaron el nuevo hidrante.