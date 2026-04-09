Aniego afecta varias cuadras de avenida en Chorrillos: autos y peatones con problemas para transitar

Esta mañana, se registró un aniego de regulares proporciones en la avenida Alameda San Marcos, al menos cuatro cuadras terminaron inundadas.

Según algunos vecinos, una acequia cerca se habría bloqueado generando este problema que afectó el tránsito de personas y automovilistas.

BAJARON VELOCIDAD

Trabajadores, escolares y universitarios tuvieron problemas para dirigirse a su destino. El agua les interrumpía el paso y los minutos transcurrían.

Los conductores de autos y motocicletas bajaron la velocidad para evitar salpicar a los transeúntes, que trataban de cruzar la pista inundada.