Callao: detienen a joven y un menor por quemar combis

Tras un paciente seguimiento y gracias a las cámaras de vigilancia del municipio del Callao, la policía logró detener a una joven de 18 años que estaría implicada en el incendio de dos combis.

La muchacha fue identificada como Paolo Huamán López, quien tras su último ataque pudo ser seguida por las cámaras de seguridad hasta su domicilio, donde finalmente fue detenida por la policía.

CALAQUITO

Trascendió que la joven no actuaba sola, sus ataques contra las unidades de transporte fueron cometidos con la complicidad de un adolescente de 17 años, quien también fue intervenido.

En las últimas horas, las autoridades del Callao también lograron detener a un sicario de 14 años, conocido como “Calaquito”, quien estaría vinculado al crimen de un sujeto. La policía investiga.