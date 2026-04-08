Caen 15 presuntos extorsionadores que exigían cupos a transportistas

En un amplio operativo realizado en los distritos de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y el Rímac, la policía detuvo a 15 integrantes de la organización criminal “Cuentas del miedo”.

Los criminales se dedicaban a extorsionar a distintas empresas de transporte de la capital, los obligaban a depositar los cupos en cuentas que abrían en distintas casas de apuestas o casinos.

LAVADO DE ACTIVOS

Luego, el dinero era transferido en pequeñas cantidades, modalidad del pitufeo, a otras entidades o retirado por los delincuentes, por lo que también podrían ser procesados por lavado de activos.

Trascendió que esta organización criminal estaría operando desde el año 2023 y habría amasado unos 9 millones de soles producto de las extorsiones a las diferentes líneas de transporte de Lima.