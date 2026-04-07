San Miguel: ¡no bajan precios de combustible! Diesel S/ 23.50 y GLP 9.60

Esta mañana, nuestra reportera Lourdes Castillo recorrió diversos grifos de la capital comprobando que el precio de los combustibles no baja, el incremento se mantiene.

En un grifo del distrito de San Miguel, el Diesel se cotiza a S/ 23.50 y el GLP a S/ 9.60, alza que ya se refleja en el precio de los pasajes urbanos que aumentaron en 50 céntimos.

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Por otro lado, la gasolina se vende a S/ 22.99 el galón, mientras el GNV se cotiza a 1.77. en otros grifos de la ciudad los precios pueden ser superiores o tener un valor menor.

Si deseas conocer los precios de los combustibles en los grifos más cercanos a tu casa o centro laboral, puedes consultar el aplicativo Facilito.pe, desarrollado por Osinergmin.