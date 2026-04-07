Incendian combi que cubre la ruta Lima–Callao: autoridades investigan posible caso de extorsión

El vehículo pertenecía a una empresa de transporte formal, el propietario de la unidad prefirió guardar absoluto silencio sobre lo ocurrido.

Esta madrugada, una combi que cubría la ruta Lima-Callao, por la avenida Colonial, quedó calcinada luego que un joven le rociara gasolina y le prendiera fuego mientras el dueño descansaba en su vivienda.

Las autoridades no descartan que se trate de un caso de extorsión. El suceso se registró en la cuadra uno del jirón Washington, donde el propietario solía estacionar su unidad cuando terminaba su jornada laboral.

ABSOLUTO SILENCIO

La combi quedó inservible, pues el fuego consumió desde la carrocería hasta los asientos. Los vecinos indican que llamaron inmediatamente a los bomberos, pero llegaron cuando el fuego había consumido la unidad.

El vehículo pertenecía a una empresa de transporte formal, el propietario de la unidad prefirió guardar absoluto silencio sobre lo ocurrido, las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación sobre el incidente.