Muchos transportistas tienen miles de soles en multas, pero siguen circulando

Al parecer nadie puede con ellos, pese a los constantes operativos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) cientos de transportistas con miles de soles en multa circulan sin problemas.

Tienen sanciones por infracciones muy graves, incluso algunos choferes no cuentan con licencia de conducir, sin embargo, recorren las calles de la capital recogiendo pasajeros en unidades que se caen a pedazos.

INFRACCIONES

El pésimo estado de las unidades son un riesgo para la vida de los pasajeros y de los mismos conductores y cobradores, pero al parecer es algo que no les importa y siguen transitando de forma muy temeraria.

Las unidades con más infracciones son las combis y las cúster que recorren todos los distritos sin respetar las intervenciones, incluso no les importa embestir a representantes de la ATU y hasta a los policías.