Surco: violento choque de autos en la Panamericana Sur deja tres heridos

Según testigos, el conductor de un automóvil se estacionó a un costado de la autopista para descansar y minutos después fue impactado por un taxi.

Esta mañana, un violento choque de autos en la Panamericana Sur, en el límite de Surco con San Juan de Miraflores, dejó tres heridos de distinta consideración.

Según testigos, el conductor de un automóvil de color negro se estacionó a un costado de la autopista a descansar y minutos después fue impactado por un taxi.

CONDUCTOR Y PASAJERA HERIDOS

El chofer del taxi relató que llevaba a una pasajera con dirección a Villa María del Triunfo, cuando fue cerrado por un tráiler por lo que terminó chocando contra el auto.

El accidente provocó congestión vehicular en la vía auxiliar de la autopista. El conductor del auto negro y la pasajera del taxi fueron llevados a un nosocomio cercano.