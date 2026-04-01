Ventanilla: asesinan a trabajador de construcción civil de obra en av. Gambetta

Un obrero fue asesinado de un disparo mientras laboraba en una obra de construcción civil en la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla.

El ataque ocurrió a la altura del asentamiento humano Villamoto. Vecinos señalan que el sujeto se acercó a la víctima y sin mediar palabra le disparó.

INVESTIGAN EL CASO

Tras efectuar el crimen, el sujeto huyó del lugar a pie. El trabajador fue llevado por sus compañeros al Hospital de Ventanilla, pero minutos después murió.

Se desconoce los motivos del ataque. La víctima fue identificada como Jesús Agustín Castillo Salas, de unos 35 años, la policía investiga el caso.