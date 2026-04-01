Centro Control de Villa: plan operativo de Semana Santa en Panamericana Norte y Sur

Ante el feriado largo por Semana Santa, del 2 al 5 de abril, la Municipalidad de Lima implementó un plan para evitar congestionamientos en la Panamericana Sur y Norte, por la gran cantidad de personas que viajarán esos días.

La comuna informó que desde las 03:00 p.m. de hoy se ampliará un carril más en la Panamericana Sur para que el tráfico sea más fluido y las personas lleguen más rápido a su destino, que en su mayoría de los casos son las playas.

RETORNO A LIMA

Respecto al retorno de los viajeros, indican que el domingo 5 de abril, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, se habilitarán cinco carriles de la Panamericana Sur para dar fluidez al regreso de los ciudadanos.

Asimismo, señalaron que se reforzará la seguridad de los viajeros, que serían unos 80 mil los que saldrán de Lima, a lo largo de la vía se ubicarán cada cierto tramo patrulleros, ambulancias, grúas para de auxilio mecánico, etc.

TREN LIMA-CHOSICA

Por otro lado, sobre el Tren Lima-Chosica, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que están a la espera de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que empiece a funcionar, no con pasajeros, solo como una especie de marcha blanca.