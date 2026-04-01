Semana Santa: kilo de bonito desde 4 soles en el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo

Desde muy temprano, cientos de compradores llegaron al Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo (VMT), querían asegurarse productos del mar de calidad ante la gran demanda por Semana Santa.

En este local hubo un buen ingreso de pescados y mariscos, por lo que hay gran variedad y los precios están muy asequibles, siendo el bonito el más barato, se puede adquirir desde 4 soles.

PESCADOS FILETEADOS

También ingresó gran cantidad de corvina, toyo de leche, mero, lenguado, etc. ideales para el menú de Semana Santa, se puede preparar ceviche, escabeche, sudado, parihuela, entre otros potajes.

Una sección del terminal muy visitada es el área donde se vende los pescados fileteados, aunque tiene un costo mayor, se adquieren productos listos para cocinar, se ahorra tiempo y menos trabajo.