San Isidro: inauguran centro de control satelital para rastrear flotas en el mar

El Ministerio de la Producción inauguró el Centro de Control del Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), que permitirá vigilar la actividad que realizan las embarcaciones nacionales, además de las naves extranjeras.

Al respecto el titular del sector, César Quispe manifestó que “El centro permitirá una supervisión integral de barcos nacionales, de los embarcaderos, de las balanzas para saber la cantidad de recursos que se extrae, etc.”.

Por otro lado, Quise Luján señaló que en Semana Santa se espera la extracción de 7 900 toneladas de productos marinos, lo que beneficiará a los pescadores artesanales que tendrán un importante ingreso. También permitirá precios asequibles para las amas de casa.

VOTO DE CONFIANZA

Finalmente, sobre el Voto de Confianza, el ministro señaló que trabajan para la presentación en el Congreso, que la fecha está por definir, pero confía en obtener el respaldo ya que todos los integrantes del Gabinete preparan una exposición detallada.