Callao: intenso tráfico por cierre de la Costa Verde declarada en emergencia

Esta mañana, la Costa Verde en el tramo del Callao fue cerrada generando gran congestión vehicular, la mayoría de los conductores señalaron desconocer los motivos y que no hubo avisos al respecto.

La declaratoria de emergencia responde a accidentes recientes y a los oleajes anómalos que han afectado la vía, las autoridades buscan para mejorar la señalización y reforzar la seguridad en la autopista.

RUTA ALTERA

Se detectó que en algunos sectores de la vía expresa no había avisos de desvío para que los conductores opten por una ruta alterna, debido a este cierre.

Los choferes expresaron su molestia por la situación, sobre todo los que se dirigían a su centro de labores y los que iban al aeropuerto internacional Jorge Chávez pues tenía que viajar.