Cercado de Lima: siguen llegando amenazas a choferes de ruta av. Argentina – Callao

Extorsionadores siguen enviando amenazas a los dirigentes de la línea de transporte que cubre la ruta de la avenida Argentina-Callao, piden que conversen con todos los conductores para que se “alineen”.

Los criminales estarían exigiendo el pago diario de 10 soles por unidad, para que puedan trabajar sin inconvenientes, mientras que la inscripción es de 300 soles.

CONSECUENCIAS

En el mensaje también piden las placas de las combis cuyos choferes han decidido no aceptar sus requerimientos, para que se atengan a las consecuencias por negarse a colaborar.

La empresa ya ha sido víctima de atentados. Una vez dispararon contra una combi dejando cinco pasajeros heridos, también asesinaron a un conductor y luego quemaron una unidad en el Callao.