Alcalde Reggiardo: IPD está subsanado las observaciones para la pronta reapertura del Estadio Nacional

En la plaza Gastañeta del Centro de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo, detalló nuevamente sobre las armas no letales, como pistolas eléctricas, que el personal de serenazgo que la comuna ya empezó a usar en sus múltiples operativos.

La autoridad municipal explicó que con estos implementos se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en la ciudad, indicó que la comuna capacitó adecuadamente a los agentes para el uso de estos dispositivos.

NORMATIVA MUNICIPAL

Respecto al cierre del Estadio Nacional, el burgomaestre señaló que se debió al incumplimiento de la normativa municipal, se registraron ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público y perturbación de la tranquilidad.

Dijo también que el Sergio Ludeña, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que administra el recinto, está "en plena etapa de rectificación y de presentación de descargos", por lo que estimó que, en breve, se reabrirá el estadio.

Tras el cierre, IPD emitió un comunicado respaldando la decisión y rechazando "todo acto de alteración al orden público en cualquier circunstancia". Reggiardo Barreto señaló que se cerrará el coloso las veces que sean necesarias hasta que se respete la ordenanza 2200.