Surco: vecinos de “La Castellana” rechazan crematorio cerca de sus casas

Esta mañana, un grupo de vecinos del sector de La Castellana, en Surco, protestaron contra la construcción de un crematorio en esa zona, obra que viene ejecutando el municipio desde hace unos meses.

Indicaron en ningún momento fueron constados al respecto, revelaron que se dieron cuenta de la construcción al observar a los trabajadores, señalan que pese a sus reclamos la comuna no conversa con ellos.

CUATRO PUNTOS

Los vecinos señalan que han consultado con varios especialistas quienes les habrían manifestado que tener un crematorio cerca a sus viviendas sería muy perjudicial, por lo que están totalmente en contra.

Señalaron hay cuatro puntos que no permiten su construcción: no se consultó a los afectados inmediatos, la distancia de las viviendas con el crematorio, la zona es totalmente urbana y las chimeneas son muy bajas.