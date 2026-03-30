Dr. Almerí conversó con Manolo Rojas sobre su salud: artista le reveló que tenía mucho cansancio

Esta mañana, en entrevista con Buenos Días Perú, el Dr. Marco Almerí reveló que conversó con el fallecido comediante, Manolo Rojas, hace unos meses en el pasillo de un canal de televisión y le comentó sobre su estado de salud.

Le indicó que últimamente sentía mucho cansancio, más de lo habitual sin realizar grandes esfuerzos, asimismo, que estaba contento pues había tenido una importante pérdida de peso, unos diez kilos, gracias a un tratamiento que llevaba.

PROBLEMAS CORONARIOS

Sobre la diabetes que sufría el comediante, este le comentó que llevaba un tratamiento específico con un médico particular; asimismo, lo explicó en que consistía, y el Dr. Almerí consideró que era el adecuado por sus antecedentes de salud.

Señaló que el síntoma de un infarto por lo general es dolor en el pecho que va en aumento, pero en el caso de personas con diabetes es distinto, suelen tener sudoración extrema, vértigos, vómitos, pero sobre todo mucho cansancio.