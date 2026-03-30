Chorrillos: matan a parqueador de cevichería conocida por video de Bad Bunny

Las imágenes son impactantes. El señor Filomeno, parqueador de la cevichería “Las Gaviotas” de Chorrillos, famosa en el Perú y el mundo por sus corografías que imitan shows de famosos artistas, como Bad Bunny, fue asesinado a balazos.

Hasta el momento nadie se explica el crimen y menos el ensañamiento del sicario contra este trabajador de 49 años; su esposa señala que se encontraron más de 23 casquillos de bala alrededor del cuerpo. El crimen fue dentro del establecimiento.

TERAPIA FÍSICA

Las cámaras de seguridad captaron el asesinato, las autoridades analizan las imágenes para identificar al responsable. Karina, esposa del señor Filomeno pide entre lágrimas que este crimen no quede impune, que se investigue y sancione al culpable.

También, pide ayuda pues tiene un niño de tres años que recibe terapia física, tratamiento que por su alto costo ya no podrá cubrir, además alquilan un cuarto, es por ello que ambos trabajaban arduamente para poder vivir decorosamente.