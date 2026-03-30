SMP: vecinos de Condevilla no pueden salir de sus casas por peleas de pandillas

Con piedras, palos, botellas y machetes, grupos de pandilleros se enfrentan en las calles de la urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), los vecinos señalan que están abandonados a su suerte.

Indicaron que las violentas peleas son a cualquier hora del día, poniendo en riesgo la integridad de los residentes quienes viven en una tensión constante por estos pandilleros, que se concentran en un parque de esta urbanización.

PATRULLAJE CONTINUO

Los vecinos temen salir se sus casas, van con miedo a trabajar, al colegio, a comprar, etc. en cada enfrentamiento los autos estacionados en la calle, sus ventanas, puertas y rejas terminan afectadas por las piedras que se lanzan.

Señalan que estos jóvenes no son del barrio, vienen de zonas aledañas como José Granda, la avenida Lima, avenida Perú, etc. exigen que el patrullaje de la policía y de los serenos sea más continuo para evitar estos incidentes.