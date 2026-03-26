Crisis del gas: ¿Quién asume los gastos tras la parálisis de sectores claves de la economía?

En entrevista con Buenos Días Perú, Pedro Gamio, exministro de Energía y Minas, dijo que se debe esperar el informe oficial que está elaborando Osinergmin para conocer las causas del estallido en el ducto que traslada el gas natural, situación que afectó a varios sectores económicos.

Señaló que cuando se determinen las causas que provocaron el problema, si fue responsabilidad de la empresa transportadora de gas, los afectados podrán reclamar una indemnización, ya que estás compañías cuentan con una póliza de seguro.

TRANSPORTISTAS

Indicó que todo depende de dicho informe y que debemos esperar las conclusiones. Dijo que si procede la indemnización, las empresas que se consideran damnificadas deben organizarse para solicitar que se les reparé las pérdidas que tuvieron.

Manifestó que un sector que sin lugar a duda resultó afectado directamente por el problema de la falta de gas fue trasporte, los conductores para trabajar optaron por otro combustible que tiene un valor superior, perjudicándolos económicamente.