San Miguel: se incrementa venta de ropa antibalas para hombre y mujer

En los últimos meses, aumentó considerablemente la venta de ropa antibalas debido a la ola de inseguridad ciudadana que azota a todo el país. Chalecos y casacas son los más solicitados.

Según el representante de la empresa GHD, las personas que adquieren las prendas no son solo empresarios, políticos o artistas, también lo hacen ciudadanos de a pie que quieren protegerse.

DIVERSOS CALIBRES

Los chalecos antibalas son muy solicitados pues resisten el impacto de proyectiles de diversos calibres. También son requeridas las casacas anticortes, que pueden salvarnos ante un ataque con cuchillo.

Trascendió que personas y autoridades de distintas ciudades llegan a Lima para comprar está ropa, abogados y emprendedores del norte y sur chico, autoridades municipales, así como vigilantes particulares.