Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: camioneta impacta contra una motocicleta

Esta mañana, se registró un nuevo accidente en la Vía Expresa Sur cruce con la avenida Surco, un motociclista que llevaba a su hija al colegio fue embestido por una camioneta, afortunadamente el caso no pasó a mayores.

La niña, así como su padre, se mostraron nerviosos por lo sucedido, el chofer de la camioneta, tras detenerse un momento, siguió su camino. Personal de fiscalización llamó a la central de vigilancia para que sea intervenido.

AGILIZAR EL TRÁNSITO

En hora punta el tráfico se intensifica en el "cruce de la muerte", denominado por los constantes accidentes que se registran, pese a la presencia de los fiscalizadores que tratan de agilizar el tránsito, pero a veces se ven desbordados.

Padres de familia que llevan a sus hijos al colegio manifestaron que están muy atentos cuando transitan por la zona, pues muchos conductores no respetan los semáforos y circulan de manera temeraria.