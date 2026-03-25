Comas: sicarios asesinan a conductor de ómnibus “El Chino” frente a su hijo

Según los pasajeros, los atacantes eran tres hombres y una mujer, quienes se movilizaban en dos motos. El atentado se registró en la carretera Panamericana Norte a la altura de Trapiche.

Esta madrugada, el chofer de un bus “El Chino” fue asesinado a balazos en Comas, cuatro sicarios vestidos totalmente de negro y con cascos, atacaron al conductor. El cobrador era el hijo de la víctima.

Según los pasajeros, los atacantes eran tres hombres y una mujer, quienes se movilizaban en dos motos. El ataque se registró en la carretera Panamericana Norte a la altura de Trapiche.

LOS MEXICANOS

Trascendió que los autores de este nuevo asesinato contra un trasportista serían integrantes de la organización criminal “Los mexicanos”, las autoridades investigan el caso.

El chofer, de 62 años, fue llevado al hospital Sergio Bernales de Collique, pero llegó sin vida. Se conoció que su traslado demoró unos 20 minutos pues no había movilidad para desplazarlo.