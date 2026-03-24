Impactantes imágenes: sicario ataca a mujer cuando ingresaba a su vivienda en Jesús María

Se salvo de milagro. Una mujer estuvo a punto de ser asesinada por un sicario cuando ingresaba a su vivienda ubicada en el distrito de Jesus María.

Según las imágenes, el atacante ingresó al condominio detrás de la mujer, que empezó a correr, pero al parecer se le trabó el arma y no pudo dispararle.

SE FUE EN BICICLETA

El portero del edificio tampoco intervino, prefirió agacharse por temor a recibir un disparo. Tras el ataque el sujeto se fue tranquilamente en una bicicleta.

El suceso se registró en la cuadra 13 de la avenida Brasil, las cámaras de seguridad captaron los dramáticos momentos, que afortunadamente no dejó víctimas.