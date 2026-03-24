Capturan a alias “El químico” en Breña: enviaba droga “Tusi” por delivery a todo Lima

La intervención se registró en un edificio del referido distrito, el detenido alquilaba departamentos ubicados en los últimos pisos para producir el potente narcótico.

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto, conocido con el alias de “El químico”, quien producía la droga conocida como “Tusi”, que luego distribuida por delivery.

La intervención se registró en un edificio del distrito de Breña, el detenido alquilaba departamentos, ubicados en los últimos pisos, para producir el narcótico, que luego enviaba sus clientes de todo Lima.

HORNO MICROONDAS

Durante el operativo, que sorprendió a los vecinos del edificio, se encontraron gran cantidad de frascos de ketamina, componente clave para la elaboración de la droga, además de pastillas de “éxtasis”.

Para la elaboración de “Tusi” el sujeto utilizaba un horno microondas; la bolsita, con unas diez pastillas de esta droga, la vendía a 25 soles. El sujeto en todo momento reconoció que producía el narcótico.