VES: capturan a extorsionadores que dispararon contra distribuidora de gas

Tras un paciente seguimiento de los serenos de Villa El Salvador (VES), luego de ser informados por la policía sobre el accionar de un extorsionador, finalmente se logró la detención del criminal y de su cómplice.

Después del aviso de las autoridades, las cámaras de seguridad vigilaban la casa del extorsionador que ya estaba identificado, cuando salió de su vivienda en su auto los serenos informaron a la policía.

ATAQUE A BALAZOS

En el trayecto el hombre fue intervenido, no estaba solo, lo acompañaba un amigo que recogió en la ruta, estos hombres serían responsables de un ataque a balazos contra una empresa distribuidora de gas.

Durante la inspección en uno de los domicilios, los agentes policiales encontraron un arma de fuego entre otros artículos, que serán muy importantes al momento de la investigación y el proceso judicial.