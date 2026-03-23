Cercado de Lima: extorsionadores en moto disparan contra paradero de combis en la av. Argentina

Un ataque a balazos contra un paradero de unidades de transporte público se registró anoche en la cuadra 1 de la avenida Argentina. Varias combis se encontraban estacionadas esperando pasajeros cuando ocurrió el ataque.

El atentado se registró alrededor de las 10 p.m., cuando dos sujetos que se desplazaban en una moto abrieron fuego contra una fila de vehículos, inmediatamente todos se lanzaron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

RÁFAGA DE DISPAROS

En la zona no solo estaban pasajeros, choferes y cobradores, también varios transeúntes y comerciantes, quienes tuvieron que esconderse ante la ráfaga de disparos. Se conoció que cinco personas resultaron heridas en el ataque.

Los lesionados fueron trasladados inmediatamente al Hospital de EsSalud Ramón Castilla, uno de los heridos se encuentra en condición muy delicada pues recibió un balazo en el rostro. Estas unidades son extorsionadas desde hace tiempo.