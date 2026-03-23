Julio Rodríguez: Sentar las bases para un cambio en el Ministerio Público no es de corto plazo

El abogado penalista Julio rodríguez comentó sobre la elección del nuevo Fiscal de la Nación que se realizará hoy. Trascendió que los candidatos serían el actual titular interino del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez Villegas y Luis Arce Córdova.

Destacó que “si los referidos fiscales postulan, aparentemente, no habría discrepancias”, Tal vez el tema “se agudizaría en lo que se refiere a la gestión del Ministerio Público”, eso se vería en el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía de la Nación.

OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA

Manifestó que últimamente “la cabeza de la Fiscalía ha estado muy politizada, es el caso de la señora Delia Espinoza, quien tras su salida de la institución postuló al colegio profesional que es el más político (Colegio de Abogados de Lima)”.

El letrado señaló también que “Sentar las bases para un verdadero cambio en el Ministerio Público no es de corto plazo, se requiere de una gestión que tenga un programa y un proyecto que refleje estándares de objetividad e independencia”.