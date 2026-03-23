Robo de lingotes de oro en la Costa Verde: hasta el momento dueño del metal no se presenta en la Dirincri

Los que sí lo hicieron fueron los dos conductores de las unidades donde se trasladaba el metal. Trascendió que el propietario del oro tampoco puso la denuncia sobre del robo.

ACTUALIZACIÓN

Según se conoció, debido a la complejidad del asalto, investigadores de la Dirincri han tomado el caso. Hasta el momento el propietario de los lingotes de oro no se ha presentado a esta sede policial para brindar su manifestación.

Los que sí lo hicieron fueron los dos conductores de las unidades donde se trasladaba el metal, sus identidades se mantienen en reserva, ellos resultaron con lesiones leves. Trascendió que el dueño del oro tampoco puso la denuncia sobre el robo.

Los choferes habrían ratificado que el propietario del oro solicitó el servicio de traslado vía WhatsApp, tenían que apersonarse a una casa en el distrito de Miraflores para luego ir hasta un almacén en el Callao, local que ya fue identificado por las autoridades.

NOTA ANTERIOR

Un violento asalto se registró la mañana de este domingo en el distrito de San Miguel, donde un grupo de delincuentes armados interceptó una camioneta que transportaba lingotes de oro con destino al Callao. El hecho ocurrió en plena subida Escardó y generó gran alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, al menos tres vehículos participaron en la intervención, cerrándole el paso a la unidad para obligarla a detenerse. La escena fue captada por un transeúnte, cuyas imágenes evidencian la rapidez y coordinación del ataque.

Los sujetos descendieron de los autos portando armas de largo alcance, además de chalecos antibalas y el rostro cubierto. Bajo amenazas, redujeron a los ocupantes del vehículo, a quienes también habrían golpeado antes de concretar el robo.

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Las víctimas relataron a la Policía que los delincuentes actuaron con extrema violencia y se llevaron los lingotes en cuestión de minutos. Tras ello, escaparon con rumbo al Callao, sin que hasta el momento se reporte su captura.

Hasta ahora, no se ha precisado la cantidad exacta de oro sustraído ni el valor económico de lo robado. En tanto, agentes policiales llegaron al lugar, restringieron el tránsito en la zona y continúan con las investigaciones para dar con los responsables.