Surco: pese a los cuidados perritos abandonados en una veterinaria continúan en situación delicada

Los especialistas esperan que todos se salven, si la recuperación avanza sin inconvenientes en un mes los cachorritos ya podrán ser adoptados.

Siguen en una incubadora los perritos abandonados en la puerta de una veterinaria de Surco, sus condiciones de salud son muy delicadas, fueron dejados cuando tenía dos días de nacidos.

Los veterinarios esperan que todos se salven, son alimentados con leche especial para que puedan recuperarse rápidamente, en un mes y ya totalmente restablecidos podrán ser adoptados.

INTERVENCIÓN AMBULATORIA

Tras conocerse el caso del abandono de estos ocho cachorritos por parte del médico Joseph Pinto, varias personas lo denunciaron por realizar presuntamente intervenciones quirúrgicas irregulares.

Una joven señaló que fue al domicilio del doctor, de nacionalidad venezolana, y ahí le realizó una lipoescultura, le indicó que solo era la intervención ambulatoria y estuvo punto de morir.