Surco: tras capacitación serenos salen a vigilar las calles portando armas no letales

Desde esta mañana, un grupo de serenos del distrito de Surco, 20 en total, acompañados de policías salen a vigilar las calles portando armas no letales, para su buen uso fueron capacitados previamente.

Al respecto, el alcalde Carlos Bruce señaló que los serenos llevan un arma paralizadora y una bodycam, Indicó que este es el primer grupo de agentes, que siguen capacitando a más personal edil.

VALIDEZ DE LA INTERVENCIÓN

Reveló que el arma se puede usar a varios metros de distancia lo que evitará que el agente municipal sea agredido, la cámara registrará el incidente y todo será grabado en el centro de vigilancia del distrito.

El burgomaestre indicó que así se pude comprobar el accionar de los serenos y evitar cualquier suspicacia sobre sobre la validez de la intervención de los agentes, y descartar si se registró algún hecho irregular.