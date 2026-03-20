SJL: presunto "barrista" ejecuta a balazos a joven en medio de una batalla campal

La losa deportiva ubicada en la quinta zona del asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho, se ha convertido en el centro de violentos enfrentamientos entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Según se conoció, los seguidores del club merengue se han apoderado de la losa deportiva, lo que genera violentas disputas con los supuestos hinchas del equipo victoriano, que casi siempre termina a golpes, pedradas e infernales balaceras.

PATRULLAJE POLICIAL

Justamente hace unos días, un enfrentamiento con armas de fuego dejó un herido, que tras caer al suelo fue ejecutado a balazos por integrantes de la banda rival. Las autoridades lograron detener a dos personas relacionadas con esta confrontación.

A estos detenidos se le incautó varias armas, por lo que se investiga si tienen relación con organizaciones criminales que actúan en el distrito. Los vecinos señalan que viven aterrorizados, piden que el patrullaje policial sea permanente.