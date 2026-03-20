SJM: capturan a presunto sicario implicado en asesinato de tres personas en combi de “Los Rojitos”

Ahora, la policía está detrás de los pasos de su cómplice, quien manejó la motocicleta en la que escapó tras cometer el ataque contra la unidad de transporte.

Esta madrugada, agentes policiales detuvieron a Junior Huamaní, de 28 años, quien sería el presunto responsable del asesinato del chofer y dos pasajeros de una combi de la empresa “Los Rojitos”.

Las autoridades intervinieron al sujeto en el mismo distrito donde habría cometido el triple crimen, San Juan de Miraflores (SJM), estaba en la vivienda de un familiar. La casa se ubica cerca del lugar del atentado.

SU CÓMPLICE

Según las autoridades, el detenido tenía registrado a su nombre dos armas de fuego, sobre el paradero de estas pistolas indicó que las había empeñado. En todo momento el sujeto decía que era inocente.

La policía está detrás de los pasos de su supuesto cómplice, quien manejó la moto en la que escapó tras cometer el ataque contra la combi en la que murieron tres personas. Las investigaciones continúan.