La Victoria: lavaderos de auto roban electricidad y falta de drenaje destroza las pistas

Vecinos de las cuadras 7, 8 y 9 de la transitada avenida Las Américas en La Victoria, denuncian que en esa arteria se han instalado varios lavaderos de autos que generan daños en la pista.

Ya que, ante la falta de drenaje de las aguas que usan para lavar los carros, las lanzan a la pista provocando su deterioro rápidamente, exigen que las autoridades actúen y clausuren estos locales.

AGRESIVAMENTE

Denuncian también que estos locales estarían robando electricidad. Indican que les han reclamado por obstruir el paso por las veredas y los trabajadores les han respondido agresivamente.

Señalan que han presentado denuncias al municipio pero hasta el momento sus reclamos no son escuchados, piden una solución inmediata a esta situación que afecta a varias personas.