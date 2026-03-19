Paneles publicitarios luminosos generan contaminación visual: transportistas se pronuncian

Poco a poco, distintos distritos de la ciudad de Lima se están llenando de carteles y paneles publicitarios luminosos, colocados en los lugares más insospechados generando contaminación visual.
Son municipios, tanto distrital como provincial, los encargados fiscalizar la colocación de paneles publicitarios, su tamaño, distancia, lugar etc., pero al parecer es algo que no estarían haciendo.
VÍA EXPRESA JAVIER PRADO
Son un verdadero peligro para transeúntes y vehículos que transitan por la vía expresa Javier Prado, los paneles de candidatos a las próximas elecciones han sido colocados sin mucha seguridad.
Según se pudo observar, la base y los parantes son simples palos, muy endebles. Son decenas de carteles en la misma situación que están colocados a lo largo de la transitada autopista.
HECHOS GRAVES
Pero esta situación de riesgo no solo se registra en esta vía expresa, en otras importantes avenidas de la capital ocurre lo mismo, algunos paneles están a punto de caer y deberían ser retirados.
Trascendió que estos carteles son colocados sin ningún criterio, pues algunos taparían la visión de semáforos, avisos informativos, etc. Las autoridades deben intervenir para evitar hechos graves.