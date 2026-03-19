La Victoria: ambulantes desalojados de Gamarra se han trasladado a la avenida Bausate y Meza

Los vendedores piden una solución inmediata pues son más de dos semanas que no laboran, señalan que podrían ser reubicados debajo del viaducto del tren.

Solo unas cuadras más allá. Los ambulantes desalojados de la avenida Aviación ahora se han ubicado en la avenida Bausate y Meza cruce con jirón Huánuco, en una de las entradas al Damero de Gamarra.

Los comerciantes desalojados han anunciado que harán un plantón al mediodía exigiendo que los reubiquen pues tienen que trabajar, hace 15 días los retiraron y no les dieron una alternativa para ser ubicados.

DEBAJO DEL TREN

Señalan que los representantes de los municipios de Lima y La Victoria los retiraron sin decir nada, por eso decidieron ubicarse en esta avenida, lo que generó la incomodidad de los comerciantes formales de la zona.

Piden una solución inmediata pues son más de dos semanas que no laboran, una solución sería que los ubiquen debajo del viaducto del tren, pero las autoridades se habrían negado rotundamente a esta propuesta.