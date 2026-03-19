La Victoria: engañan a trabajador de una casa de apuestas y le roban más de 2 mil soles

Los delincuentes pudieron ser capturados a unas cuadras del local, inmediatamente fueron trasladados a la comisaría del sector para su identificación.

Hasta el mercado Unicachi de La Victoria llegó una pareja de delincuentes, un hombre y una mujer, para asaltar una casa de apuestas, tras engañar al encargado se apoderaron de 2 mil soles.

Los delincuentes pudieron ser capturados a unas cuadras del local luego que el trabajador avisó a las autoridades, inmediatamente fueron trasladados a la comisaría del sector para su identificación.

VIGILANDO AL TRABAJADOR

La modalidad del asalto es bastante conocida, el delincuente distrajo al trabajador que dejó un momento la caja, en ese instante entró la cómplice que se apoderó de todo el dinero.

No se descarta que los criminales hayan estado vigilando por varios días al empleado para conocer todos los detalles de sus movimientos.