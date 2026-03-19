SMP: camión de carga se volcó en la Panamericana Norte generando gran congestión vehicular

Según informaron los bomberos, el conductor y el copiloto fueron trasladados de emergencia a la Clínica Jesús del Norte, para ser atendidos de sus lesiones.

Esta mañana, un camión que trasladaba productos de limpieza se volcó en la Panamericana Norte, a la altura de la sede de la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP).

El accidente generó gran congestión vehicular en el carril de norte a sur. Policías y serenos trataban de agilizar el tránsito por las vías alternas.

UNIDAD REMOLCADA

Luego que más de una hora, el incidente ocurrió minutos antes de las 06:00 a.m., la unidad fue remolcada y puesta a un lado de la vía y se reanudó el tránsito en la carretera.

Según informaron los bomberos, el conductor y el copiloto fueron trasladados de emergencia a la Clínica Jesús del Norte, para ser atendidos de sus lesiones.