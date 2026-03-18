Sicarios disparan contra sujeto que estaba dentro de camioneta en SJM: fue llevado grave al hospital

Esta mañana, en San Juan de Miraflores, un hombre fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su camioneta, un vecino lo trasladó de emergencia al hospital María Auxiliadora.
Presentaba impactos de bala en el rostro, hombro y pecho, fue internado en condición grave. El sicario le habría disparado siete veces contra su víctima.
VECINO RESPETUOSO
Se conoció que como todos los días se preparaba para llevar a su hija a la universidad. La joven estaba en la camioneta, afortunadamente resultó ilesa.
La persona que trasladó a la víctima al nosocomio señaló que es un vecino muy respetuoso, que no tenía problemas con nadie por lo que no se explica el ataque.