Sicarios disparan contra sujeto que estaba dentro de camioneta en SJM: fue llevado grave al hospital

La persona que traslado a la víctima al nosocomio señaló que era un vecino muy respetuoso, que no tenía problemas con nadie por lo que no se explica el ataque.

Esta mañana, en San Juan de Miraflores, un hombre fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su camioneta, un vecino lo trasladó de emergencia al hospital María Auxiliadora.

Presentaba impactos de bala en el rostro, hombro y pecho, fue internado en condición grave. El sicario le habría disparado siete veces contra su víctima.

VECINO RESPETUOSO

Se conoció que como todos los días se preparaba para llevar a su hija a la universidad. La joven estaba en la camioneta, afortunadamente resultó ilesa.

La persona que trasladó a la víctima al nosocomio señaló que es un vecino muy respetuoso, que no tenía problemas con nadie por lo que no se explica el ataque.