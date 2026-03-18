Capturan a presuntos extorsionadores con arma y granada de guerra en un hotel de Chosica

Pertenecerían a la organización criminal "Los Hijos de Dios Nueva Generación", se trata de tres personas de nacionalidad venezolana y uno peruano.

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo en un hostal de Lurigancho-Chosica a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal "Los Hijos de Dios Nueva Generación", quienes se dedicaban a la extorsión de empresas de transporte.

Se conoció que tres de los detenidos son de nacionalidad venezolana y uno peruano, ellos llegaron al hospedaje, ubicado en la asociación Granja del Ayllu, en una camioneta. Uno de los intervenidos tenía antecedentes y habría estado en un penal.

TRANSPORTISTAS Y NEGOCIOS

Asimismo, las autoridades señalaron que estos sujetos no solo estarían detrás de ataques extorsivos a transportistas, sino también a negocios de Lima Centro y Lima Este. Durante la intervención, se les incautó un arma, una granada y celulares.

En los equipos móviles se encontraron varios videos donde se aprecia armas y explosivos que ellos mismo habrían grabado. No se descarta que estas personas estén vinculados a los ataques ocurridos en los últimos días a empresas de transporte.