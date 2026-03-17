VES: tras ataques de sicarios buses de Santa Catalina reanudan labores escoltados por policías

Esta mañana, buses de la empresa Santa Catalina reanudaron sus labores, las unidades salieron de su paradero inicial, en Villa El Salvador (VES), escoltados por policías en moto, perteneciente al escuadrón de los Halcones.

Los conductores vuelven a trabajar tras cinco días de paralización luego el último atentado. Se conoció que el resguardo a los buses será por etapas, cada cierta distancia tomará la posta otras unidades motorizadas de la policía.

JORNADA LABORAL

Los usuarios saludaron la medida, señalaron que les da un poco de tranquilidad, aunque el miedo siempre está presente. Esperan que el resguardo sea permanente para evitar más hechos de violencia que son cosa de todos los días.

La empresa suspendió el servicio tras el asesinato a balazos del conductor Michael Hurtado, el pasado 11 de marzo. El ataque ocurrió a solo dos cuadras del paradero inicial, la víctima recién acababa de iniciar su jornada laboral.