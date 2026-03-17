Surco: sujeto agrede a veterinario que le reclamó por abandonar a varios perritos en su clínica

Un sujeto agredió a un veterinario en Surco, luego que este le reclamara por dejar en la puerta del local, una caja en cuyo interior había varios perritos que tendrían apenas dos días de nacidos.

Ante el reclamo, el venezolano bajo de su camioneta y comenzó a golpear al veterinario, incluso una de las personas que acompañaba al extranjero, una mujer, también llegó a agredir al profesional.

ANIMALES ABANDONADOS

En la comisaría, al ser interrogado por nuestra reportera, el sujeto dijo que el veterinario se acercó a su camioneta y golpeó su espejo retrovisor, que los perritos no son suyos y que los encontró.

Asimismo, comentó que es médico y que de buena fe llevó a los animales a la veterinaria, centro que caracteriza por ayudar a perritos abandonados y siempre hacen campañas para que los adopten.