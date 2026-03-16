Policía Nacional participa en inicio de Año Escolar en colegio de Comas

En el marco del inicio del año escolar, la Policía Nacional del Perú (PNP) presentó una nueva estrategia de seguridad orientada a proteger a los estudiantes. Durante una ceremonia en la institución educativa Almirante Miguel Grau, en Comas, se anunció la implementación de la iniciativa "Tutor Policial".

Botón de pánico y presencial policial

La medida surge ante la creciente ola de extorsiones que ha afectado a diversas instituciones educativas, incluyendo nidos y colegios públicos. Según se informó, el plan contempla que distintas escuelas cuenten con un botón de pánico.

Asimismo, la presencia de un efectivo policial asignado de manera permanente durante toda la jornada de clases. Para estas labores de vigilancia y acompañamiento, se ha dispuesto el despliegue de aproximadamente 2 mil policías en diferentes puntos estratégicos.

Presencia de Óscar Arriola en colegio

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, participó brevemente en la supervisión de la jornada antes de dirigirse a una comisión en el Congreso de la República. Durante la actividad, se presentó a una suboficial técnica como ejemplo del personal que acompañará el proceso escolar en las instituciones.