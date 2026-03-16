Sicarios asesinan a balazos a dirigente vecinal de Manchay dentro de su vehículo

Un nuevo crimen se registra en la capital. Un dirigente vecinal fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su auto por la avenida La Unión, a la altura del centro comercial San Judas Tadeo, en el distrito de Pachacámac.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo de Alejandro Meza Sánchez. Los delincuentes dispararon, pero se alejaron cuando su arma pareció trabarse.

Sin embargo, regresaron segundos después para realizar tres disparos adicionales que acabaron con la vida del dirigente. Al momento del ataque, otros ocupantes del vehículo lograron bajar y ponerse a salvo, al igual que un vendedor de periódicos que se encontraba en la zona.

Antecedentes y posibles móviles

Familiares y conocidos a la víctima señalaron que Meza Sánchez ya había sobrevivido a un intento de asesinato el año pasado tras una reunión en un local comunal. Según testigos, existirían conflictos entre asociaciones vecinales de la zona.

Por su parte, la Policía Nacional, a través de la Depincri de Villa María del Triunfo, ha iniciado las investigaciones. La principal hipótesis policial vincula este asesinato con mafias dedicadas al tráfico de terrenos en Manchay.