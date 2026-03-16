La Victoria: no hay GLP y precios de gasolina continúan altos en grifos

A pesar del anuncio oficial sobre la normalización del suministro de gas natural, algunos grifos todavía no cuentan con Gas Licuado de Petróleo (GLP) y los precios de la gasolina continúan elevados.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta un grifo en la cuadra 7 de la avenida México, en el distrito de La Victoria, donde corroboramos que el GLP no está disponible para la venta, situación que podría prolongarse por varias semanas, según informaron trabajadores.

Precios del GLP se disparan

A pesar del desabastecimiento, se identificaron estaciones de servicio a pocas cuadras que aún cuentan con reservas de GLP, pero con un incremento en el costo. Los precios reportados oscilan entre los S/ 11.99 y S/ 15.99 por galón, lo que representa prácticamente el triple de su valor habitual, el cual solía rondar entre los S/ 6.50 y S/ 7.50.

Gasolinas y GNV

La falta del recurso se debe a que las estaciones de servicio aún no han logrado abastecerse mediante camiones cisterna que transportan el gas licuado hacia Lima. En cuanto a otros combustibles, la gasolina mantiene precios elevados ya que la Premium tiene un valor de S/ 20.99 y la regular a S/ 19.99.

Por el contrario, el Gas Natural Vehicular (GNV) ha normalizado su venta. Actualmente, se ofrece a un precio reducido de S/ 1.58, por debajo de su costo usual de S/ 1.70. Esto ha permitido que las largas filas de más de 40 unidades registradas en días anteriores se reduzcan.