Crisis energética golpea a emprendedores: 7 de cada 10 peruanos vive del ingreso diario

La crisis energética provocada por una deflagración en Megantoni (Cusco) ha dejado al descubierto las carencias que tiene el Gobierno para afrontar este tipo de emergencias, situación que viene perjudicando a ciudadanos y emprendedores que dependen de sus ingresos diarios para subsistir.

De acuerdo con información del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 70% de los peruanos vive del día a día, es decir, depende de lo que genera en una jornada laboral para cubrir sus necesidades. Además, la institución señaló que una gran parte de la población no cuenta con ahorros para enfrentar situaciones de crisis.

¿A QUÉ SE DEBE ESTA PROBLEMÁTICA?

Al ser consultado sobre esta situación, el economista Jorge González Izquierdo explicó que la llegada de El Fenómeno del Niño ha impactado en el costo de los alimentos, lo que ha generado un incremento en el precio de diversos productos de primera necesidad.

Del mismo modo, el especialista indicó que otros factores que han afectado la economía de los peruanos son la guerra en Medio Oriente, que ha provocado problemas en el abastecimiento de combustibles a nivel mundial, así como la deflagración en Megantoni, que ha ocasionado la escasez de gas natural vehicular (GNV) en el país.