Surco: delincuentes detonan explosivo contra bodega y varias viviendas resultan afectadas

Nuevamente la inseguridad ciudadana golpea a las familias limeñas. En el distrito de Surco, delincuentes detonaron un explosivo en la puerta de una bodega, provocando daños en al menos seis viviendas cercanas y generando temor entre los vecinos de la zona.

Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

El atentado ocurrió en el pasaje Bernardo Alcedo, en la urbanización Los Próceres. De acuerdo con testimonios de los residentes, dos sujetos —presuntamente extranjeros— llegaron al lugar portando mochilas de reparto por delivery.

Una cámara de seguridad registró el momento en que ambos ingresan al pasaje. Uno de ellos se acerca a la puerta de la bodega y deja el artefacto explosivo antes de huir a bordo de una motocicleta, mientras su cómplice escapa en otro vehículo.

Policía investiga posible caso de extorsión

El caso es investigado por la comisaría de Sagitario. De manera preliminar, se informó que el propietario del negocio no habría recibido amenazas previas, por lo que las autoridades no descartan que se trate de una advertencia para iniciar un proceso de extorsión en los próximos días.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar, previamente cercado por la Policía Nacional, para determinar el tipo de explosivo utilizado. En tanto, los vecinos manifestaron su preocupación y señalaron que es la primera vez que ocurre un ataque de esta naturaleza en la zona.