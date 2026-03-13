Balean combi en el Callao y dejan una pasajera herida

Una pasajera resultó herida de bala tras un ataque armado contra una unidad de transporte público tipo combi de la ruta 105 en el Callao.

El atentado ocurrió en las inmediaciones del Óvalo Minka, cuando sujetos desconocidos dispararon contra la unidad en pleno recorrido desatando el pánico en la zona.

La pasajera herida de 45 años fue trasladada de emergencia en una ambulancia al Hospital Alberto Barton, donde los médicos evalúan su estado de salud tras recibir el impacto de bala.

Terror en el Callao

Tras la balacera, las autoridades policiales han iniciado las diligencias para identificar a los responsables de este nuevo ataque, el cual ha generado gran conmoción entre los usuarios del servicio en esta parte del Callao.

Cabe señalar que, este incidente se suma a una reciente ola de violencia y extorsiones contra transportistas en el primer puerto.

Solo hace unos días antes, otro conductor de la empresa Acosta fue asesinado en un ataque similar que también dejó pasajeros heridos en las calles del Callao.