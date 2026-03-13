Cientos de personas hacen largas colas desde la madrugada en Reniec de Santa Anita

A poco de las Elecciones Generales, desde la madrugada de hoy se reporta a cientos de personas formando largas colas que dan la vuelta a la sede del Reniec en el distrito de Santa Anita, repitiendo el panorama crítico de los últimos días.

La alta afluencia de personas se debe a la proximidad del proceso electoral de este 12 de abril, lo que ha llevado a miles de ciudadanos a intentar renovar o recoger su DNI a última hora.

¿Problemas operativos?

Ante esta situación, usuarios denuncian constantes caídas del sistema y falta de personal, lo que ha paralizado la atención por horas y obligado a muchos a pernoctar en la calle para realizar su trámite.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y recogió el testimonio de ciudadanos que informan haber llegado desde las 3 de la mañana y algunos llevan hasta cuatro días consecutivos intentando completar sus trámites sin éxito.

Cabe señalar que, ante el colapso, el Reniec ha anunciado que atenderá este sábado 14 y domingo 15 de marzo en sedes seleccionadas para mitigar la demanda.